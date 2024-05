Criscitiello: "Con la vittoria del Sassuolo Udinese obbligata a vincere con l'amico ADL"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, aveva evidenziato come la lotta salvezza vedesse incroci nelle ultime giornate tra società in buone rapporti

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso della trasmissione SportitaliaMercato andata in onda ieri, aveva evidenziato come la lotta salvezza vedesse incroci nelle ultime giornate tra società in buone rapporti: "La lotta salvezza è quella più divertente, perchè c'è un grandissimo caos. Il Sassuolo se non fa punti con l'Inter, credo che ormai possiamo salutarlo. E per la prima volta dopo tanti anni rischia seriamente l'Udinese, che ha 29 punti, in questo momento sarebbe in Serie B, deve giocare con il Napoli e poi ha tre scontri diretti, Lecce, Empoli e Frosinone.

L'arbitro della salvezza è l'Inter, perchè se l'Inter fa l'Inter toglie punti al Sassuolo, al Frosinone e al Verona. Il Sassuolo è quasi spacciato. Ma il Sassuolo all'ultima giornata affronta il Lecce che potrebbe essere quasi salvo. L'Udinese ha il Napoli, storicamente società amica, hanno fatto tanto business insieme. Siamo pur sempre in Italia. De Laurentiis ha comprato più giocatori dall'Udinese che in giro per il mondo, quindi io credo che i buoni rapporti a quattro giornate dalla fine ci siano sempre stati... Il Lecce se fa un punto a Cagliari, poi c'è Lecce-Udinese e anche lì i rapporti sono buoni. Il Napoli è molto più forte dell'Udinese, mi sembra abbastanza chiaro, però...

Negli ultimi anni rispetto a tanti anni fa partite più sorprendenti positivamente? Perchè ci sono molti più stranieri in Italia e queste cose non le capiscono. Il Sassuolo è una squadraccia, senza Berardi è una squadra di Serie B. Per me Cagliari-Lecce è un pareggio scritto. Deve essere uno 0-0 un 1-1, non perchè stiamo parlando di partite combinate, ma è ovvio, serve a me e serve a te. Cagliari e Lecce possono pseudo-salvarsi con lo 0-0 o l'1-1. Il Cagliari ha Lecce, Milan, Sassuolo e Fiorentina, dai... Milan finito, Sassuolo alla penultima finito e Fiorentina all'ultima finito. Questo è il campionato del Cagliari.

Cagliari-Lecce X sicuro, Under o no-gol. Fa 1 punto con il Lecce, poi vediamo con il Milan cosa succede, col Sassuolo ne fa 3 e con la Fiorentina ne fa 1/3. Cagliari-Lecce si gioca dopo Sassuolo-Inter, quindi già sanno quale sarà il risultato di Reggio Emilia. Se Sassuolo-Inter domani è 1, torniamo al mio ragionamento principale. Ripeto: se il Sassuolo non vince con l'Inter, Cagliari-Lecce, e non c'è niente di clamoroso, è un pareggio scritto. Ma non perchè non devono giocare, perchè è un interesse palese. Il Cagliari fa 1 punto preziosissimo e il Lecce a quel punto ha finito.

A quattro giornate dalla fine si gioca un campionato diverso, si gioca anche il campionato dei ragionamenti. Non c'è nulla di male, se io devo fare il punto e tu devi fare il punto, non significa calcio-combine, che vergogna, che schifo. E' semplice, io mi devo giocare la vita calcistica, tu ti stai giocando la vita, perchè ci dobbiamo ammazzare? Ci dobbiamo fare la guerra per cosa se ci dobbiamo salvare? Se sono 1-1, alla fine cominciano a non attaccare e a fare un gioco diverso, palla da una parte, indietro, sulla fascia e neanche mi avvicino. La buona fede è scontata.

Il calendario è stato pazzesco, ha messo l'incrocio tra tutte queste squadre per la lotta salvezza, l'Inter che ha vinto lo Scudetto nel derby contro il Milan e il Sassuolo che può retrocedere, non matematicamente ma di fatto, contro l'Inter, con Carnevali che è testimone di nozze, o viceversa, di Marotta, sono fratelli, e Marotta deve mandare in Serie B Carnevali, siamo alla follia totale. Lo sappiamo che Beppe e Giovanni sono fratelli, non scherziamo. Non stiamo dicendo niente di male, tutti abbiamo delle amicizie e tutti abbiamo delle situazioni professionali. Ma che Marotta e Carnevali siano fratelli, calcisticamente e non, chi è che non lo sa? Lo sappiamo tutti. Marotta, suo malgrado, da Campione d'Italia in carica, deve mandare in Serie B suo fratello".

Adesso, a seguito del match tra i "fratelli Marotta-Carnevali" (come li ha definiti Criscitiello) terminato con la vittoria del Sassuolo per 1-0 sull'Inter campione d'Italia, il direttore di Sportitalia è tornato sull'argomento scrivendo su X: "Nelle ultime 24 ore ho preso insulti per la trasmissione di ieri sera: chi vede Sportitalia le partite le può “leggere” prima. Con la vittoria del Sassuolo, adesso, l'Udinese è obbligata a vincere con l’amico Aurelio De Laurentiis. Al Cagliari il punto con il Lecce potrebbe non bastare più".