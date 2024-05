Lozano fa bis un anno dopo: l'ex Napoli vince il campionato anche in Olanda

Con il successo di oggi sullo Sparta Rotterdam, il PSV Eindhoven si è laureato campione d'Olanda per la 25ª volta nella sua storia.

Con il successo di oggi sullo Sparta Rotterdam, il PSV Eindhoven si è laureato campione d'Olanda per la 25ª volta nella sua storia. Con dodici punti di vantaggio e sole tre gare da giocare da parte del Feyenoord, i 'Contadini' sono ormai imprendibili. Successo meritatissimo visto il vantaggio accumulato, che vede tra i protagonisti tantissimi uomini mercato.

Secondo titolo consecutivo per Hirving Lozano, finora l'unico campione d'Italia uscente col Napoli ad aggiungere un altro trionfo al proprio palmares. Il messicano è stato autore in stagione di 6 reti e 3 assist - in un campionato dove non sempre è partito dal primo minuto - ed aveva già vinto il campionato d'Olanda col PSV nel 2018.