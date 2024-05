San Siro contesta, il Milan fatica col Genoa e viene ripreso: finisce 3-3

Il Milan fatica parecchio e non va oltre il 3-3 col Genoa.

Nel clima surreale di San Siro, con la Curva Sud prima in silenzio e poi uscita dallo stadio nel corso del secondo tempo a causa della protesta annunciata nei giorni scorsi, il Milan fatica parecchio e non va oltre il 3-3 col Genoa. La gara dei rossoneri si complica al quinto minuto quando Tomori stende nella propria area Vogliacco. Il rigore è trasformato da Mateo Retegui, tornato al gol dopo 70 giorni: la reazione della squadra di Pioli è rabbiosa, dopo qualche minuto Pulisic colpisce il palo. Il pareggio rossonero arriva in pieno recupero quando Chukwueze ha pescato in area Florenzi: la zuccata ravvicinata questa volta ha beffato i liguri.

Il Genoa torna subito in vantaggio dopo appena tre minuti dall'inizio del secondo tempo: Ekuban stacca su Gabbia e supera Sportiello con un gran colpo di testa. Milan costretto nuovamente ad inseguire. Il Milan pareggia di nuovo i conti pochi minuti dopo un gol sbagliato clamorosamente da Giroud, il club rossonero trova la rete del pari con Gabbia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo è del difensore il colpo di testa vincente per il 2-2 al 72'. Pochi istanti dopo Giroud si riscatta dopo l'errore precedente e trova la rete del 3-2 che vale il sorpasso rossonero. Bel sinistro a incrociare e pallone alle spalle di Martinez. Il Genoa non si arrende e trova il pari a quattro minuti dal termine: il 3-3 è stato firmato da Retegui, abile a sfruttare un rimpallo nell'area piccola.