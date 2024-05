CLASSIFICA - Stop Fiorentina, il Napoli ad Udine per riprendersi l’8° posto Conference

I viola rischiano domani il sorpasso del Napoli.

La corsa alla salvezza si fa sempre più intensa. È l'unico commento possibile dopo il successo dell'Hellas Verona sulla Fiorentina e lo 0-0 maturato a Empoli tra i toscani e il Frosinone. Sette squadre in otto punti, due le posizioni che rappresentano l'incubo della retrocessione, col Lecce in pole ma non ancora aritmeticamente salvo.

Il passo in avanti più importante nella giornata di oggi lo fa ovviamente l'Hellas, che si porta a più cinque su Udinese - l'unica squadra della parte bassa che deve ancora giocare in questo turno, oltre alla Salernitana già retrocessa - e Sassuolo, a oggi le due in odore di B.

La Fiorentina, che a fine campionato recupererà la partita con l'Atalanta, resta ottava ma non riesce a recuperare terreno sulla Dea e sulla Lazio. I viola rischiano domani il sorpasso del Napoli.

Inter 89*

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57**

Lazio 56*

Fiorentina 50

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 42

Lecce 37*

Hellas Verona 34*

Cagliari 33*

Frosinone 32*

Empoli 32*

Udinese 29

Sassuolo 29*

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno