Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: Gabbia preferito a Thiaw

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, match delle 18 valido per la 35ª giornata di Serie A.

Gilardino conferma invece il 3-5-2 con Retegui ed Ekuban a comporre il reparto offensivo, in cabina di regia Badelj con Thorsby e Frendrup a supporto. Per quanto riguarda gli assenti sono due gli squalificati in casa rossonera con Musah e Calabria che rientreranno nel match contro il Cagliari, in programma sabato prossimo.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

A disposizione: Nava, Torriani, Adli, Okafor, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia.

Allenatore: Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Haps.

Allenatore: Alberto Gilardino.