Juventus, Giuntoli cuore bianconero: “E’ bello ricordare il 5 maggio qui a Roma…”

Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con la Roma.





TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con la Roma.

Siamo arrivati alla stretta finale, è arrivato il momento di ritornare alla vittoria soprattutto in trasferta. Questo dna Juve che va tirato fuori in cosa consiste? "Intanto voglio dire che il 5 maggio per noi juventini è sempre un piacere ricordarlo, a Roma. In cosa consiste, consiste nel cercare di ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, questo sarebbe un grande obiettivo, il futuro è nelle nostre mani e cerchiamo di fare il massimo e portare a casa i punti necessari per raggiungerlo il prima possibile".

Qual è lo stato dell'arte sui rinnovi di Mckennie e Rabiot? E che caratteristiche deve avere un centrocampista ideale per la Juve? "Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, dove tutti hanno fatto grandissime cose, anche andando al di là delle proprie possibilità. Il girone di ritorno l'abbiamo fatto sicuramente un pochino sotto tono, ma la squadra nel complesso ha raggiunto ottimi risultati, ha fatto tanti punti e puntare il dito su qualcuno è ingiusto. Questi ragazzi sono comunque da premiare perchè sono un gruppo di ragazzi straordinari, siamo molto uniti con il mister, lo staff tecnico, la società e in questo momento pensiamo solo al nostro obiettivo che è tornare in Champions".

Quindi non mi risponde nè su Rabiot né su Mckennie? "Sono ragazzi che stanno facendo bene, sono calciatori importanti e alla fine dell'anno ci metteremo a sedere e cercheremo di valutare il futuro".

L'ultima volta che Chiesa ha giocato all'Olimpico si è rotto il crociato., Lui rimane il futuro della Juventus? "Intanto è un grande presente. Il futuro, come ho detto, andiamo d'accordo con il suo entourage, con il ragazzo. In questo momento ogni percorso va deciso alla fine insieme. In questo mometo ogni situazione va presa in esame alla fine, perchè noi siamo molto concentrati sul nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League".