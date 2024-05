Roma, De Rossi: "Quando ci spaventiamo subiamo un po', come con Napoli e Bayer"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn del pareggio con la Juventus: "Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, 48 ore fa eravamo con gli incerottati...abbiamo fatto una partita in crescendo, anche di testa. Sono orgoglioso e contento, i pareggi non ci fanno tanto piacere ma anche quando giochiamo meno bene si vede se non smettono di mettere la voglia per prendersi il risultato. Li ho ringraziati per l'approccio, ci sono giocatori che hanno fatto 10mila minuti da quando sono arrivati. Sì, forse un pizzico di fortuna in più...ma loro sono veramente forti, hanno giocatori eccezionali. Diamo merito agli avversari".

Perché Dybala è uscito? "Ha sentito un fastidio credo all'adduttore. Dice che non è niente di clamorosamente grave, valuteremo in questi giorni. Speriamo non sia nulla di grave".

Comunque cerchi di tenerlo sempre vicino a Lukaku. "Sono soddisfatto di Dybala, di come si muove. Mi piacciono molto le squadre con questi esterni che giocano a tutta fascia, ma Paulo è un altro giocatore. Un allenatore deve sfruttarlo per quello che sa fare, metterlo tutta fascia ci abbiamo provato col Verona ma ha fatto fatica. Però abbiamo dei terzini che spingono e permettono a lui di occupare la zona centrale".

La Juve ha messo pressione, ma nel secondo tempo ti aspettavi le squadre così lunghe? Fisicamente avete finito bene. "Un po' il discorso che tutte e due volevamo vincere. A noi non conviene allungare le partite contro la Juve che ha una fisicità importante, a fare area-area vincerebbero loro. Noi dobbiamo sforzarci fisicamente e chiudere gli spazi. Sono partiti forte nel secondo tempo, abbiamo un piccolissimo difetto che quando ci spaventiamo subiamo un po'. Come col Napoli e il Leverkusen. Però a volte un po' di stanchezza aiuta a fare le partite così lunghe, fai errori anche di stanchezza e si creano occasioni in contropiede".

Incertezza con l'Atalanta a Bergamo. "Sì, questa partita verrà giocata tardissimo e probabilmente per l'Atalanta sarà una finale. Non possiamo permetterci di andare lì e vedere cosa succederà, ma loro la partita la devono giocare. Giocarla così lontano falsa un po' tutto quanto, non è colpa di nessuno. Ci fa fare dei calcoli diversi affrontando questa gara".

Come si fa ad affrontare il Bayer con una situazione di svantaggio di due gol? "Ci si crede, come se fosse facile. Rendendoci conto che se pensiamo anche al campo, abbiamo fatto i primi 28' con occasioni importanti col Leverkusen. Abbiamo fatto 60% di possesso. Senza troppa fretta, non sono 5 gol da recuperare. Ho chiesto consiglio ad Allegri, mi ha detto che si può fare gol anche al novantesimo. Però con quelle ali e le gambe che hanno possono essere fastidiosi, noi invece dobbiamo essere energici e intensi".