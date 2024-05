Roma e Juventus non sfruttano le tante occasioni: finisce 1-1 all'Olimpico

Posticipo ricco di emozioni all'Olimpico, ben giocato da Roma e Juventus che pareggiano 1-1.

Posticipo ricco di emozioni all'Olimpico, ben giocato da Roma e Juventus che pareggiano 1-1. La Roma passa in vantaggio con Lukaku: Baldanzi si invola sulla corsia destra, arriva sul fondo e scarica per Dybala, che serve l'accorrente Cristante; la conclusione sporca del centrocampista viene respinta sulla linea da Gatti, un assist involontario per Lukaku che non può sbagliare il tap-in. I giallorossi non sfruttano però il momento positivo e prestano il fianco alla reazione dei bianconeri. Così, subito dopo la mezzora, arriva l'1-1: Chiesa punta Pellegrini e mette al centro, dove Bremer svetta più alto di Llorente e Kristensen e non lascia scampo a Svilar. I ritmi restano intensi fino al 45', il punteggio non cambia più nonostante due tentativi su punizione del grande ex.

Un palo colpito da Chiesa dopo una fantastica giocata personale grida vendetta, poi ci pensa Svilar a respingere la conclusione dalla distanza. La partita vive di folate: dopo una fase tutta a tinte bianconere, i capitolini prendono coraggio e sfiorano due volte la rete, ma Bremer e Danilo si sostituiscono a Szczesny e si immolano per preservare il risultato. Nel finale è il portiere di casa a prendesi di nuovo la scena, salvando su Locatelli e Kean, ma è Abraham, al 94', a divorarsi il 2-1.