Atalanta, Percassi si nasconde: "Basta parlare di scudetto"

Lunga intervista rilasciata al quotidiano 'L'Eco di Bergamo' dal presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Il numero uno della Dea, nel corso del botta e risposta, ha innanzitutto chiarito un concetto: "Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di Scudetto. Siamo l'Atalanta e di Scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre posti in Serie A. E altri due, più una terza finale due mesi fa, li abbiamo vinti con la Primavera".

Percassi è comunque convinto che quest'anno l'Atalanta sia più competitiva. Musso, Demiral, Lovato, Pezzella, Zappacosta, Koopmeiners e Piccoli: "Sono arrivi - ha detto - che portano a una squadra più forte rispetto alla precedente".

E sulla cessione di Romero al Tottenham: "Siamo l'Atalanta e a certe cifre l'Atalanta ha il dovere di vendere. L'operazione ci ha permesso di fare investimenti per più di 60 milioni. Senza la cessione di Romero non sarebbe stato possibile ampliare l'organico in tutti i reparti".