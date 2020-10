Boga guarito dal Covid dopo quasi due mesi: l'ala del Sassuolo può tornare in gruppo

Jeremie Boga è rimasto quasi 50 giorni in isolamento a causa del Covid-19. Oggi la lieta notizia: secondo tampone finalmente negativo e quindi il calciatore del Sassuolo può tornare ad allenarsi in gruppo. Sui social ha scritto: "Il virus ora è dietro di me! Non vedo l'ora di tornare ai campi con il gruppo! Prenditi cura di te".