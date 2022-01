Bologna, ultimi tre positivi: uno è in sudamerica ed è già tagliato fuori per il Napoli

Il Bologna attende di ritrovare gli ultimi positivi. Si tratta di Gary Medel, Federico Santander ed Emanuel Vignato, che - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - vengono controllati quasi quotidianamente perché appena i loro tamponi si negativizzeranno potranno iniziare l’iter delle visite mediche per riprendere a giocare: "Santander dovrà anche rientrare dal Paraguay dove è in quarantena ormai da Natale. Ad attenderlo avrà poi il lungo viaggio transoceanico, mentre gli altri due rossoblù sono già nelle loro case a Bologna. Il pitbull ha la carica virale che si sta abbassando e si spera che già a questo giro non abbia più tracce di virus. Mihajlovic spera di averlo a disposizione per il posticipo di lunedì contro il Napoli".