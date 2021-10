Brutta Atalanta punita nel finale: l’Udinese strappa l’1-1, rosso per il solito Gasp

Termina 1-1 il lunch match della nona giornata di campionato tra Atalanta e Udinese. Nel primo tempo un palo per parte e diverse occasioni, ma nessuna rete fino a questo momento. Primo legno colpito dall'Udinese al con Molina: al 22' Beto la mette al centro per l'argentino con un cross rasoterra che colpisce il montante. Al 39' guizzo di Zapata che serve Ilicic, il cui tocco di punta termina sul legno alla sinistra di Silvestri. Nella ripresa l'Atalanta passa in vantaggio al 57' con Malinovskyi: gran rasoiata in diagonale dalla media distanza che non lascia alcun scampo a Silvestri. Nel finale l'Udinese spinge alla ricerca del pari: al 89' Lovato per anticipare Beto quasi beffa il proprio portiere, ma Musso con un miracolo salva in angolo. Al termine dell'azione Gasperini viene prima ammonito per proteste e successivamente espulso per qualche parola di troppo all'arbitro Marinelli. Al 94' i friulani agguantano il pareggio con un gran colpo di testa di Beto, che salta altissimo su un calcio d'angolo e batte Musso.