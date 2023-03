Clamoroso Juventus: Pogba escluso col Friburgo per motivi disciplinari

Clamoroso in casa Juventus. Paul Pogba fuori dai convocati per la gara di stasera tra Juventus e Friburgo

Clamoroso in casa Juventus. Paul Pogba fuori dai convocati per la gara di stasera tra Juventus e Friburgo ma stavolta non per problemi legati al fisico, al recupero o alla condizione. Il Polpo è fuori per motivi disciplinari: sarebbe arrivato in ritardo al ritiro squadra di ieri e da lì la forte decisione di Allegri.