Coppa Italia, la Feralpisalò supera il Vicenza e trova il Torino. La vincente affronterà il Napoli

Concluse le prime partite di Coppa Italia, ha preso ufficialmente forma il tabellone dei Trentaduesimi di finale, che a partire dalla prossima settimana vedrà alcune squadre di Serie A, quelle classificate sotto l'8° posto, iniziare ufficialmente la propria stagione.

REGGIANA-PESCARA - Comincia nel migliore dei modi la stagione della Reggiana. I granata, impegnati oggi nella sfida contro il Pescara valida per il turno preliminare di Coppa Italia, hanno avuto la meglio sugli abruzzesi con un pirotecnico 6-2. Un risultato netto, al termine di una partita non iniziata benissimo per la formazione di Alessandro Nesta.

FERALPISALO'-VICENZA - Nel secondo dei tre match in programma oggi per il turno preliminare di Coppa Italia, la Feralpisalò ha avuto la meglio sul Vicenza. Prima frazione di gioco da sogno per la formazione di Vecchi, che non patisce minimamente l'emozione per l'importanza dell'incontro. Dopo mezz'ora, infatti, è già sul 2-0 grazie ai gol di Di Molfetta (17') e Felici (30'). La reazione del Vicenza arriva solo nella ripresa, quando Laezza accorcia le distanze al 68'. Una rete che però non basta ai biancorossi, che nel finale sbattono sul muro dei Leoni del Garda. La sfida finisce quindi 2-1 per i lombardi. Non poteva iniziare meglio la stagione per la compagine verdeblù, che sta per disputare il suo primo campionato di Serie B e che nel prossimo turno di Coppa Italia troverà il Torino.

CESENA-ENTELLA - Sono serviti i calci di rigore al Cesena per piegare la resistenza della Virtus Entella e superare il turno di Coppa Italia, qualificandosi così ai Trentaduesimi. Doppio vantaggio dei romagnoli nel primo tempo con i gol di Cristian Shpendi e Ciofi, ma dopo l'intervallo ecco la reazione ligure nel segno di Meazzi, a segno con una doppietta.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI TRENTADUESIMI

Bologna-Cesena

Verona-Ascoli

Lecce-Como

Bari-Parma

Cosenza-Sassuolo

Spezia-Venezia

Cagliari-Palermo

Catanzaro-Udinese

Monza-Reggiana

Genoa-Modena

Empoli-Cittadella

Cremonese-Crotone

Salernitana-Ternana

Sampdoria-Sudtirol

Frosinone-Pisa

Feralpisalò-Torino