CR7 non molla la Juve, vuole 19,5 mln della 'manovra stipendi': in arrivo la Sentenza

CR7 e la Juve, battaglia legale alle battute finali. In ballo 19.5 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola, che fa il punto sulla controversia legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. L'attaccante portoghese rivendica 19.5 milioni di euro di stipendi non pagati legati alla 'seconda manovra stipendi' durante la stagione 2020/21.

Il giocatore ritiene gli siano dovuti dal club, mentre la società bianconera la considera una richiesta infondato. Cristiano Ronaldo s'è rivolto tramite i suoi legali al Collegio Arbitrale e la sentenza è attesa entro il 22 aprile, anche se è probabile un pronunciamento già la prossima settimana.