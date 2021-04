Crollo Roma! Rimontata dal Toro e si stacca per la corsa Champions

Allo stadio Olimpico Grande Torino, termina 3-1 in favore del Toro contro la Roma il mach di campionato delle 18. Pesantissimo ko per la squadra di Fonseca che si allontana dalla Champions, il quarto posto per i giallorossi ora dista ben otto punti. Ospiti subito avanti grazie alla rete al 4' di Mayoral, liberato da un colpo di tacco di Pedro davanti al portiere, e abile e freddo a trasformare. Dopo l'iniziale annullamento e la smentita del VAR, la rete viene convalidata. Nella ripresa il Torino ribalta il match. Al 57' i granata prima pareggiano con Sanabria, abile a sfruttare un cross di Ansaldi. Al 72' arriva il 2-1 di Zaza: gran palla di Mandragora per Belotti che brucia sul tempo Fazio e calcia, Mirante respinge ma l'ex Juve è il rapido di tutti la mette dentro. La Roma resta in 10, espulso al 85' Diawara, e al 92' incassa anche il terzo gol di Rincon su assist di Belotti.