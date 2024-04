Da Milano - Juve su Di Gregorio, Giuntoli incontra Galliani: le richieste del Monza

Stasera c'è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani. La Juventus è molto interessata al portiere del Monza Michele Di Gregorio per la prossima stagione. Il Monza chiede 20 milioni di euro per cederlo, ma potrebbe accettare 15 milioni + bonus o una contropartita tecnica. A riferirlo su X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

🚨 Excl. - There was a meeting tonight between Cristiano #Giuntoli and Adriano #Galliani. #Juventus are really interested in #Monza’s goalkeeper Michele #DiGregorio for the next season. Monza ask €20M to sell him, but he could accept 15M + bonuses or a counterpart. #transfers