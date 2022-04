Disastro Fiorentina! Poker dell'Udinese al Franchi ed Europa a rischio per i viola

A sorpresa l'Udinese passa al Franchi, battuta nettamente la Fiorentina con un pesante 4-0, nel recupero della 20ª giornata di Serie A.

A sorpresa l'Udinese passa al Franchi, battuta nettamente la Fiorentina con un pesante 4-0, nel recupero della 20ª giornata di Serie A. L'Udinese passa subito in vantaggio al 12' con Mari: il difensore bianconero, che sugli sviluppi di un fallo laterale capisce le intenzioni di Milenkovic e anticipa secco Odriozola, potente mancino che sorprende Terracciano, non perfetto. Al 37' il raddoppio friulano grazie a Deulofeu: altra dormita della retroguardia viola, sorpresa da una punizione calciata velocemente da Arslan verso Udogie, Terracciano ribatte la conclusione dell'esterno, ma non può nulla sul tap-in del numero 10. Al 91' gli ospiti firmano il tris grazie a Walace con un tiro da fuori area deviato da Igor che finisce per spiazzare Terracciano. Al 94' arriva anche il poker friulano con Udogie: su assist di Makengo mancino solo toccato da Terracciano, che non evita il quarto gol. Brutto stop per le ambizioni europee della squadra di Italiano, che resta settima a pari punti con la Lazio e a due punti dalla Roma.