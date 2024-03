Fiorentina, Commisso annuncia: "La villa del Viola Park sarà intitolata a Barone"

Arrivano altre dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Arrivano altre dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, visibilmente provato dal dolore che sta provando dopo la scomparsa di Joe Barone. La Villa Viola intitolata a Joe Barone oltre a un torneo in onore dell'ex direttore generale da tenersi tutti gli anni. Tra i temi toccati da Rocco Commisso nel suo breve discorso con i tifosi della Curva Fiesole - che anno omaggiato la salma del dg - ci sono state queste due promesse. Due modi diversi per ricordare per sempre un dirigente che ha scritto la recente storia della Fiorentina.

Queste le parole di Commisso al tifo organizzato: "Spero che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto. Stasera abbiamo preso una grande decisione. La villa che c’è qui sarà dedicata a Joe Barone. Quando possibile voglio fare un torneo e dedicarlo a Barone", ha concluso.