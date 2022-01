Handanovic alza il muro: finisce 0-0 tra Atalanta e Inter

Termina 0-0 Atalanta-Inter, posticipo della 22ª giornata di Serie A. Match molto intenso ed equilibrato che si accende nella ripresa. Nel primo tempo l'occasione più importante capita a Sanchez, murato alla grande da Musso. Nel secondo tempo tre grandi palle gol per Atalanta, ma Handanovic con tre miracoli salva su Pessina, Muriel e Pasalic. All'89' è l'Inter ad andare vicinissima al gol, ma D'Ambrosio a tu per tu con Musso non trova i pali e manda la palla sull'esterno della rete.