CdS: "Xavi con l'Inter evoca le mazzette: vendetta contro la Superlega?"

"Xavi con l'Inter evoca le mazzette: vendetta contro la Superlega?" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Grandi proteste in casa Barcellona dopo l'arbitraggio di Slavko Vincic, sloveno come Ceferin, presidente della UEFA (nel club si ipotizza una vendetta per la Superlega). I giornali catalani parlano di rapina e nel mirino è finito anche il VAR olandese Pol Van Boekel che nella sfida contro il Bayern avrebbe negato un altro rigore al Barcellona.

È rientrata l’idea di un reclamo ufficiale da presentare all'UEFA: su pressioni di staff e giocatori, nel corso della notte, il Barça pareva aver deciso d'inviare una protesta formale alla Uefa, presentando un dossier completo ma alla fine la società ha deciso per una strategia più diplomatica.