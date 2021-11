Gazzetta - Inter, emergenza in difesa: Inzaghi ha due opzioni per il Napoli

Se il recupero di Dzeko tranquillizza, e non poco, Simone Inzaghi, lo stesso non si può dire per la difesa dove il tecnico piacentino dovrà mettere pesantemente mano in vista del match di domenica col Napoli. Lo stop di De Vrij lo costringerà a rivedere l'assetto difensivo, e c'è da ritenersi pure fortunati, visto che almeno Bastoni dovrebbe farcela.

Due sono le soluzioni possibili, secondo 'La Gazzetta dello Sport': da una parte il trio Skriniar-Bastoni-Dimarco, dall'altro l'inserimento di Ranocchia al centro con Bastoni di nuovo dirottato a sinistra. Per la decisione definitiva ci sarà d'attendere ancora un po' di giorni.