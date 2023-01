Libero: “Manovra stipendi Juve, il rischio retrocessione è concreto”

La Juventus rischierebbe in maniera concreta la retrocessione in Serie B

La Juventus rischierebbe in maniera concreta la retrocessione in Serie B: come riportato da "Libero", infatti, i bianconeri potrebbero subire un'altra pesantissima penalizzazione per quanto riguarda l'inchiesta sulla manovra stipendi, che andrebbe a fare il paio con i 15 punti sottratti per la vicenda plusvalenze. I dirigenti del club sarebbero al momento molto preoccupati di questa eventualità, che metterebbe davvero a rischio il mantenimento della categoria.