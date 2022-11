Tmw - Gasp non vuole dare riferimenti al Napoli: pronta un'Atalanta senza centravanti

Dare riferimenti offensivi al Napoli potrebbe essere deleterio: il concetto ribadito da Gian Piero Gasperini in conferenza è abbastanza chiaro

Punta o non punta, questo è il dilemma. Dare riferimenti offensivi al Napoli potrebbe essere deleterio: il concetto ribadito da Gian Piero Gasperini in conferenza è abbastanza chiaro, motivo per cui dalle parti di Bergamo si sta pensando al solito 3-4-1-2 senza però un centravanti di peso. Nell'ultimo allenamento prima del big match di questo pomeriggio il tecnico ha cercato le giuste mosse da mettere in campo contro una squadra oggettivamente inarrestabile: Lookman falso nueve supportato da Pasalic e Malinovskyi (o Ederson) potrebbe essere il solito coniglio dal cilindro del Gasp tirato fuori per battere una big.

Zapata dal primo minuto? Attenzione anche ad Hojlund

Le alternative però non mancano, con Duvan Zapata pronto a riprendersi il posto da titolare dopo due mesi d'assenza - l'ultima gara fu col Torino, sempre al Gewiss Stadium - supportato proprio dall'anglo-nigeriano e dal croato, miglior marcatore atalantino nella scorsa stagione. Da capire anche se il brasiliano ex Salernitana riuscirà a strappare una maglia in una delle gare più attese della stagione.

De Roon titolare può cambiare tutta l'ossatura nerazzurra

In più bisognerà considerare il fattore De Roon a centrocampo, recuperato in tempi record dopo il problema muscolare accusato contro la Lazio. Dalla spina dorsale partirà il tutto, un eventuale forfait dell'ultimo momento potrebbe cambiare anche le scelte in attacco: mosse e contromosse per poter mettere in scacco una squadra che al momento è ingiocabile pure per la Dea del Gasp.