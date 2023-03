Tuttosport sul procuratore federale Chinè: "Se facesse il ds? Avrebbe perso 5 milioni"

I legali bianconeri rinfacciano di "aver smesso i propri panni professionali per indossare quelli del... direttore sportivo".





Due i casi sui quali gli avvocati bianconeri si soffermano nel loro ricorso: quello di Vrioni, al quale Chiné aveva assegnato "un reale valore che non può essere superiore ai 600mila euro e per cui si deve procedere così alla svalutazione per 3,4 milioni di euro" rispetto all'operazione che l'aveva portato dalla Samp alla Juve per 4 milioni, e quello di Brunori, valutato 400mila euro dalla Procura a fronte dei 2,8 milioni nell’operazione reale per il passaggio dal Pescara ai bianconeri. I legali della Signora fanno notare che Vrioni, lo scorso anno capocannoniere del campionato austriaco, è stato ceduto al New England per 3,7 milioni (e non in un'operazione a specchio), mentre Brunori è passato al Palermo per 2 milioni più bonus.