Il Milan si salva! Due salvataggi sulla linea nel finale evitano il pari del Genoa

A San Siro il Milan batte 2-1 il Genoa nel lunch match della 31ª giornata di campionato. Il Milan parte fortissimo e al 13' trova il gol grazie ad una spettacolare girata mancina di prima intenzione di Ante Rebic. Per i rossoneri un'altra ottima occasione per Leao, non sfruttata, fino alla reazione del Genoa, che trova il pareggio nel finale della prima frazione con Mattia Destro con un colpo di testa imperioso su invito di Zajc, direttamente da calcio d'angolo. Al 68' il Milan torna in vantaggio: angolo battuto in mezzo da Calhanoglu, Mandzukic va a saltare ma non trova l'impatto con la palla che sbatte contro la schiena di Scamacca e termina in rete. Al 86' clamorosa doppia occasione per il Genoa: Behrami e Masiello calciano entrambi a porta vuota dopo un'uscita sbagliata di Donnarumma ma prima Dalot e poi Kjaer salvano sulla linea.