Inter, brutte notizie per Inzaghi: affaticamento muscolare per un titolarissimo

A parte anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese punta al recupero contro i bianconeri, anche per lui sarà decisiva la giornata di domani.

Stop in casa Inter. Un leggero affaticamento ai flessori mette infatti in dubbio la presenza di Alessandro Bastoni nella prossima di campionato contro l'Udinese, in programma lunedì sera. Il difensore neraazzurro si è infatti allenato a parte nella seduta di oggi. Domani sarà la giornata chiave per capire se portarlo o meno in trasferta, anche se a questo punto è difficile che possa essere comunque titolare.

A parte anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese punta al recupero contro i bianconeri, anche per lui sarà decisiva la giornata di domani. Per il resto, tutti in gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, che oggi ha spento 48 candeline.

La probabile formazione dell'Inter contro l'Udinese. Il posto di Bastoni sarà preso, salvo sorprese, da Carlos Augusto. Per il resto, rispetto alla gara contro l'Empoli, tornerà tra i pali Yann Sommer: confermato il resto dell'undici di partenza visto contro i toscani.