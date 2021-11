Inter, de Vrij salta il Napoli: stop dopo l'infortunio in Nazionale

L'infortuno rimediato in nazionale costa a Stefan De Vrij almeno 10 giorni di stop. Il difensore olandese è rientrato ieri a Milano e oggi verrà visitato dallo staff medico nerazzurro. Salterà la gara in campionato col Napoli e quella di Champions contro lo Shakhtar. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni De Vrij farà nuovi accertamenti per valutare eventuali miglioramenti, ma per il ritorno in campo l’orizzonte è già spostato sulla sfida a Venezia di sabato 27.