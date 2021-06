Juve, caccia al post-Buffon: Sirigu in corsa, Ospina tra le alternative

Continua la ricerca del post-Buffon per la Juventus. Secondo Tuttosport, resta in piedi l’ipotesi che porta a Salvatore Sirigu come vice di Szczesny per la prossima stagione. Il portiere ha un contratto col Torino in scadenza nel 2022, sarebbe un nome di alto rilievo e i granata non sembrano fare carte false pur di tenerselo stretto (ma difficilmente lo libererebbero a zero). Attenzione, per il portiere della Nazionale, anche al Cagliari. Le alternative in bianconero, detto che non sembra esserci troppa fretta, porterebbero a David Ospina del Napoli e Antonio Mirante, prodotto del vivaio juventino e oggi libero dopo l’esperienza con la Roma.