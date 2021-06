Juventus, 113mln di rosso nel semestre: Exor costretta ad un altro aumento di capitale

Per la Juventus si profila un altro aumento di capitale. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’indiscrezione comincia a circolare nell’ambiente delle banche d’affari perché le casse richiedono risorse e così Exor starebbe cercando di capire le esigenze di cassa e l’entità dell’eventuale operazione al termine della sessione estiva di mercato.

Un valore della nuova possibile ricapitalizzazione non è al momento preventivabile, anche se – in base alle indiscrezioni – si parla di una cifra compresa tra 300 e 400 milioni, riportano i colleghi di Calcio€Finanza, ricordando che i conti della Juventus nel primo semestre hanno visto ricavi per 258,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20. In leggero aumento anche i costi a quota 263,4 milioni di euro (contro i 260 milioni dell’esercizio precedente), mentre le perdite per il periodo sono state pari a 113,7 milioni (50,3 milioni nel 2019/20).