L'Inter non partirà per la tournée negli USA: il motivo

L'Inter ha deciso di non partire per la tournée negli Stati Uniti per tutelare la salute di tutto il gruppo squadra. Questa notizia stravolge il programma delle prossime settimane dei nerazzurri, che sarebbero dovuti partire nelle prossime ore per la Florida, dove la formazione di Simone Inzaghi sarebbe rimasta dal 22 al 29 luglio. A riportarlo è Sky Sport.