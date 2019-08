L'Inter parte col piede giusto, 2-0 al Lecce al 45'

È ottima, finora, la prima ufficiale di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Una buona Inter conduce per 2-0 sul Lecce dopo quarantacinque minuti piacevoli e di grande intensità. I salentini resistono per circa venti minuti, mostrando anche buone geometrie e trame offensive; mentalità da grande squadra, che però non impedisce a Brozovic e Sensi di firmare un uno-due micidiale nel giro di pochissimi istanti, permettendo alla formazione di casa di andare al riposo con un vantaggio tutto da amministrare.

INTER QUASI IN SCIOLTEZZA - Come prevedibile, l'Inter parte forte, sfruttando la carica e l'incitamento degli oltre 65.000 di San Siro. Sensi e Asamoah mettono più volte in difficoltà Petriccione e Rispoli, mentre Lukaku prova a sfidare tutta la difesa avversaria. Il belga è sicuramente l'uomo più atteso, ma non riesce a rendersi pericoloso; così, la scena se la prendono i due centrocampisti, autori di due splendide reti dal limite dell'area. Gli ospiti, pericolosi nelle primissime fasi con Falco e Lapadula, accusano inizialmente il colpo, rischiando di subire un'imbarcata; poi ritrovano un po' di spensieratezza e chiudono la frazione in crescita, costringendo Skriniar e soci a qualche disimpegno avventuroso. Nella ripresa servirà ben altro per rientrare in partita.