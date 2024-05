De Maggio: "A Udine non solo Amarcord, il pari della Lazio deve alimentare la speranza EL!"

Nel corso di 'Radio Goal delle domenica', è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

Nel corso di 'Radio Goal delle domenica', è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Il pareggio della Lazio deve alimentare la speranza che la stagione possa finire diversamente e conquistare un posto in Europa League. La partita con l’Udinese non è solo un Amarcord, si deve alimentare il patto della squadra ‘tutto sulle ultime 4’ e sarà anche la gara del cuore per Cannavaro.

La società sta già programmando, stavolta nei tempi giusti perché l’anno scorso tutti davvero si sono persi nella festa scudetto”.