L'Inter supera un modesto Lecce, all'esordio a San Siro finisce 4-0

Vittoria netta per l'Inter di Antonio Conte alla prima uscita in campionato. La squadra nerazzurra si è imposta contro un modesto Lecce, apparso tutt altro che pronto per misurarsi ai ritmi elevati della Serie A. I padroni di casa si sono imposti per 4-0, grazie alle reti di Brozovic e Sensi nel primo tempo, alle quali si sono aggiunte quelle di Lukaku e di Candreva nel finale, con il Lecce che ha terminato in 10 uomini per l'espulsione al 76' di Farias.