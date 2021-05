La Roma torna a vincere, goleada al Crotone: all'Olimpico finisce 5-0

Termina 5-0 Roma-Crotone, match delle 18 valevole per la 35ª giornata di campionato. La Roma sblocca il match d inizio ripresa dopo 2': punizione battuta a sorpresa con Mkhitaryan che si invola e serve l'assist perfetto per Borja Mayoral che batte Cordaz con il sinistro. Al 70' i giallorossi raddoppiano con Pellegrini che approfitta di una dormita difensiva del Crotone, con un tocco salta Golemic e poi batte Cordaz da due passi. 3' dopo ancora Pellegrini firma la doppietta personale con un destro a giro sul secondo palo. Al 78' arriva il poker della squadra di Fonseca: azione splendida in velocità finalizzata da Mkhitaryan su cross di Kasdorp. Al 90' ancora in rete la Roma con Mayoral che mette a segno anche lui una doppietta. Con questa vittoria i giallorossi superano di nuovo il Sassuolo in classifica, staccati ora di 2 punti.