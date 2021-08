Lazio, Sarri severo: ha già bocciato un giocatore che dovrà essere ceduto

Tra le bocciature di Maurizio Sarri che spiccano maggiormente c'è quella di Momo Fares, che non ha pienamente convinto lo staff tecnico in ritiro, così è stato deciso di depennarlo dalla lista per Marienfeld. Poi c'è il caso Correa, che da un momento all'altro Sarri sa potrebbe salutare: nei colloqui con staff e club in questi giorni l'argentino ha ribadito la sua richiesta di cessione. E la Lazio ha necessità di fare cassa prima di effettuare operazioni in entrata. Infine a Ciro Immobile sarà affidata la fascia di capitano, rimasta vacante dopo l'addio di Lulic.