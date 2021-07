Milan, accordo totale per Giroud: biennale al francese, i dettagli

Accordo raggiunto per Olivier Giroud al Milan: dopo l'inatteso stop alla trattativa di qualche settimana fa, quando il Chelsea ha esercitato il rinnovo unilaterale del contratto, per l'arrivo in rossonero del fracese mancano solo visite e firme, ancora da programmare. Al Chelsea indennizzo di poco inferiore ai 2 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante francese (un milione di parte fissa e uno di bonus, da legare o alla qualificazione in Champions o al numero di presenze del giocatore).Al giocatore biennale da 3,5 milioni annui più bonus. A riferirlo è Sky Sport.