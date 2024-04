Milan scarico, senza idee e big deludenti: la conferma di Pioli è sempre più difficile

Sorge spontaneo dunque chiedersi quanto valga effettivamente il Milan che, dopo il titolo del 2021/2022, per 2 anni è stato lontanissimo dal primo posto.

Stefano Pioli chiede di aspettare per tirare le somme e giudicare la stagione del Milan, ma l'eliminazione dall'Europa League di ieri è un po' una sentenza. In campionato l'obiettivo dichiarato è arrivare tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League, ma è chiaro come la speranza di tutti fosse vincere lo scudetto. La Coppa Italia non era di fondamentale importanza, ma in pochi si aspettavano di uscire ai quarti. In Europa il girone non ha aiutato i rossoneri, che erano con due delle 4 semifinaliste, Borussia Dortmund e PSG, ma allo stesso tempo l'eliminazione non era prevista. Infine, in Europa League si doveva e poteva fare meglio dei quarti di finale.

I punti interrogativi, come riporta La Gazzetta dello Sport sono tanti: perché un'altra serata così? Perché i big ancora negativi in un match importante? Perché il Milan è risultato essere scarico, senza idee chiare e senza grinta? La rosa è stata sfruttata al massimo?

Sorge spontaneo dunque chiedersi quanto valga effettivamente il Milan che, dopo il titolo del 2021/2022, per 2 anni è stato lontanissimo dal primo posto. Furlani, Ibrahimovic e Moncada ora devono decidere, ma le possibilità di un cambio da luglio sono alte. La vittoria nel derby potrebbe non bastare.