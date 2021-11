Mourinho rischia, da Roma: "Lo Special One non è più intoccabile"

Il Messaggero nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Roma dopo il 2-2 dell'Olimpico contro il Bodo/Glimt. Uno dei pochi a salvarsi è Stephan El Shaarawy che rende meno scura la notte di Mourinho con un gol scaccia crisi. Lo Special One ha così evitato il ko, ma non è più intoccabile dopo le sue scelte: malissimo con le riserve, non benissimo con i titolari. La squadra è confusa e tutta cuore. Abraham ancora una volta impalpabile esce tra i fischi dei tifosi che fino a poco fa lo osannavano e così deve pensarci ancora una volta il Faraone a trovare il pari.