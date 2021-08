Pjanic di nuovo protagonista di un duello Inter-Juve: lotta sul mercato

"Pjanic in prestito, la Juve c'è. Ma l'Inter prepara un triennale", titola stamane Tuttosport. Il bosniaco scalpita per tornare in bianconero, domenica il possibile vertice con il Barcellona, ma nel frattempo l'Inter tenta l'inserimento. In casa Juventus Max Allegri conosce Pjanic a memoria e non ci sarebbe da stupirsi se le strade si incrociassero nuovamente. Ma alle giuste condizioni: alla Continassa l'idea del prestito non è mai dispiaciuta, mentre in casa blaugrana si guarda ad abbassare il monte ingaggi. Domenica al Trofeo Gamper si studierà una soluzione, ma attenzione all'Inter, pronta ad infilarsi se il giocatore dovesse svincolarsi.