Roma, le cessioni ed il caso Totti non allontanano i tifosi: già 13mila abbonamenti sottoscritti

Si è conclusa oggi la fase per il rinnovo degli abbonamenti del diritto di prelazione, vale a dire la possibilità di confermare il posto avuto la scorsa stagione in abbonamento, in casa Roma. Al momento, secondo quanto viene riportato da Trigoria, il dato totale sulle vendite è di 13.103 abbonamenti. Numeri importanti se si pensa che in casa giallorossa il momento è delicato per le tante cessioni e gli addii di De Rossi e Totti.