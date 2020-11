Roma, oltre a Ibanez problemi anche per Mancini: esami nei prossimi giorni

Problemi muscolari per due difensori della Roma. Risentimento all'adduttore nel riscaldamento di Roma-Parma per Gianluca Mancini. Vista la grande emergenza in casa giallorossa, il difensore ha stretto i denti ed ha disputato l'intera gara all’Olimpico. Risentimento al flessore per Roger Ibanez, sostituito al 53' da Juan Jesus. Nei prossimi giorni gli esami strumentali per valutare l'entità dei danni muscolari, a rischio la prossima sfida contro il Napoli.