Roma, pari e rissa col Porto: scintille tra Pepe e Mkhitaryan

La Roma non va oltre il pari con il Porto. La quinta amichevole della preparazione estiva dei giallorossi finisce 1-1 e tutto succede nella ripresa prima con la rete di Mancini al 56’ su corner di Zaniolo, poi con la mini rissa in campo scatenata dal fallo di Pepe su Mkhitaryan e infine con il gol del pareggio dei portoghesi a un minuto dallo scadere dei novanta di gioco con Vitinha. Mourinho prova per oltre un’ora di gioco l’undici titolare formato da Rui Patricio in porta e con la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori. La mediana è formata da Darboe e Diawara, mentre la trequarti da Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini con Dzeko a fare da terminale offensivo. Al 70', fatta eccezione di Villar, arrivano i primi cambi e lo Special One ora aspetta qualche ritocco dal mercato come Xhaka che, insieme a Cristante, andrà a formare la coppia di registi titolare, ma nel frattempo prova i giocatori partiti per il Portogallo.