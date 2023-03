Roma, respinto il ricorso per Mourinho: salterà il derby e non solo

Arrivano le prime indiscrezioni in merito al ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica inferte dal giudice sportivo a Jose Mourinho

Arrivano le prime indiscrezioni in merito al ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica inferte dal giudice sportivo a Jose Mourinho, dopo l'espulsione ricevuta a Cremona per il battibecco con il quarto uomo Serra. Il ricorso è stato respinto e lo Special One non sarà in panchina né contro il Sassuolo né nel derby contro la Lazio.