Roma, vola la campagna abbonamenti: col Napoli già previsti 40mila tifosi

La Roma viaggia velocemente oltre quota 19.500 abbonamenti, un grande numero che supera già la quota di 18.900 tessere della campagna 2019/2020. La Curva Sud centrale e laterale sono già sold out e per i big match contro Napoli e Milan, in programma il 24 e il 31 ottobre, al momento sono previsti 39.000 spettatori per il match contro i partenopei e 37.000 per quello coi rossoneri.