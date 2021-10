Salernitana, subito problemi per Colantuono: tifosi scettici sul suo ritorno

C'è scetticismo tra i tifosi della Salernitana sulla decisione del club campano di silurare Fabrizio Castori per far spazio al ritorno di Stefano Colantuono. Lo scrive 'Salerno notizie', che ha testate l'umore della tifoseria dopo la decisione maturata nella giornata di ieri, all'indomani del ko contro lo Spezia. "L’eventualità che, dopo la dolorosa battuta d’arresto di La Spezia, potesse saltare l’allenatore della promozione in serie A, era da mettere nel conto. Ma - si legge - i supporter del cavalluccio confidavano nella sostituzione di Castori con un tecnico di maggiore spessore, come ad esempio Iachini o Cosmi".

A Colantuono quindi il compito di far cambiare idea ai suoi nuovi tifosi, già a partire dal prossimo match di campionato contro l'Empoli.