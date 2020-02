Samp, Ranieri: "Col Toro vittoria vitale, contro il Napoli siamo stati troppo vogliosi di vincere"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria ottenuta contro il Torino: "Per noi questa partita era vitale, era importante vincere una partita non semplice. Abbiamo giocato bene, forse nel primo tempo serviva più praticità. Alla prima loro occasione abbiamo subito gol, ma la squadra è abituata a subire e poi reagire (ride, ndr). Con il Napoli siamo stati troppo vogliosi di vincere. Sono tre punti importanti e meritati, dobbiamo continuare così".