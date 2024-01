Sassuolo, Berardi operato al menisco del ginocchio sinistro: la nota del club

Il leader offensivo del Sassuolo si è dovuto sottoporre infatti ad un intervento chirurgico a causa dei problemi al menisco sinistro.

Fiato sospeso in casa Sassuolo per conoscere le condizioni di Domenico Berardi (29 anni). Il leader offensivo del Sassuolo si è dovuto sottoporre infatti ad un intervento chirurgico a causa dei problemi al menisco sinistro. La società emiliana in maglia neroverde ha diffuso un comunicato nel quale aggiorna pure sulle sue condizioni e su come sia andata l'operazione:

"Domenico Berardi, accompagnato dal Dottor Marco Bruzzone, nel pomeriggio si è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento effettuato dal Dottor Giacomo Zanon, presso la Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese, è perfettamente riuscito. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo", si legge nella nota del Sassuolo.