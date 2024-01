Sassuolo, tegola Berardi: i tempi di recupero, salta anche il Napoli

Ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi, alla vigilia del match contro il Monza

Il Sassuolo ha perso per infortunio Domenico Berardi. Ne ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi, alla vigilia del match contro il Monza: "Mancherà Domenico per un po' e questo è un peccato. Nessuno lo avrebbe voluto, ma così è. È già successo l'anno scorso, per un periodo più lungo. La squadra si era compattata. Dobbiamo convincerci che sia un'opportunità. Con Domenico possiamo fare delle cose, senza delle altre. Abbiamo il sostituto che è Castillejo, che è venuto qui per giocare ed è forte. Non dobbiamo pensare a chi non c'è altrimenti è solo un alibi. Non avrei mai voluto giocare senza Domenico, ma per noi è l'opportunità di far vedere che giochiamo con i c...i.

Non c'è nessun giocatore che vince da solo. È il momento che ogni giocatori si prenda le sue responsabilità, senza appoggiarsi su di lui. Domenico mancherà col Monza, quella successiva e quella dopo ancora, spero poi non per tanto. Io non voglio allenare una squadra che gioca nell'attesa di Berardi, che è il nostro top player. Ora dobbiamo fare numeri senza di lui. Tempi? So quale è stata l'operazione, non posso dare tempistiche per non essere smentito. Almeno 3-4-5 partite le salta, non so di preciso. Nel prossimo mese non lo vedremo, poi vediamo. Di tutte le notizie possibili quando si è fatto male è stata la migliore, si temeva peggio. Nesso coi cambi nelle ultime? L'infortunio è stato casuale, lui usciva dal campo per crampi nelle ultime. Poi dopo è sempre facile, ma non è stata una conseguenza".