Serie A, oggi inizia la 26a giornata: il programma dei tre anticipi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Concluso il turno infrasettimanale, torna subito in campo la Serie A con tre anticipi in programma oggi validi per la 26a giornata di campionato. Sono tre le partite che aprono il turno di campionato: alle 15 la sfida salvezza tra Spezia e Benevento, alle 18 Udinese-Sassuolo e alle 20.45 il big match tra Juventus e Sassuolo. Ecco il programma: Spezia-Benevento ore 15

Udinese-Sassuolo ore 18

Juventus-Lazio ore 20.45